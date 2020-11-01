Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (CANLI ANLATIM)

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Yeni Malatyaspor arasındaki maç, beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Ahmed, Tetteh, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay.

BEŞİKTAŞ 7, MALATYA 8 PUANDA...

Ligde oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti. Yeni Malatya ise 6 müsabaka sonunda 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.

Geçen hafta Denizli'yi yenerek kötü gidişi durduran Kartal, kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, yarışa tutunmak için mutlak zafer peşinde.

Öte yadan Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Vodafone Park'taki ilk maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu. Kara Kartal, Malatyaspor'u mağlup ederek evinde de siftah yapmak istiyor.

Beşiktaş'ın Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bugünkü karşılaşmada görev alamayacak.