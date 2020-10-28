28 Ekim 2020, Çarşamba
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Manchester United açıkladı: 23 bin 500 taraftarla oynamaya hazırız

İngiltere ekibi , Stadı'nın, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri göz önünde bulundurularak 23 bin 500 kişiyi alacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı. İngiliz devleti yeşil ışık yakarsa Manchester taraftarlarının futbol hasreti dinecek.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Manchester United açıkladı: 23 bin 500 taraftarla oynamaya hazırız

Geçen sezon salgın yüzünden verilen 3 aylık aranın bittiği hazirandan beri maçların seyircisiz oynandığı Premier Lig'in köklü takımlarından Manchester United, devletin statlara seyirci alınmasına yeşil ışık yakması halinde taraftarları ağırlamak için hazır olduğunu belirtti.

İKİ AY ÇALIŞTIK

Kulüpten yapılan açıklamada, mart ayında Manchester City'yi 2-0 yendikleri karşılaşmadan bu yana Old Trafford Stadı'na seyirci alınmadığı hatırlatılarak, "Stadı yönergelere uygun hale getirmek ve yaklaşık 23 bin 500 kişinin sosyal mesafe kuralına uygun olarak, güvenle maç izleyebilmesi için iki ay çalıştık." ifadeleri kullanıldı.

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