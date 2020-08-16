16 Ağustos 2020, Pazar
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İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu belli oldu

İngiltere 'de 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu ödülünü, 'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne kazandı.

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Giriş Tarihi: 16.08.2020
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İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu belli oldu

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sezonun en iyi futbolcusu ödülü, taraftarlar ve futbol uzmanlarından oluşan jürinin oylarıyla belirlendi.

Oylamada Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson ile Sadio Mane, Southampton'dan Danny Ings, Burnley'den Nick Pope ve Leicester City'den Jamie Vardy'yi geride bırakan De Bruyne, ödülün sahibi oldu.

Geçen sezon ligi 13 gol ve 20 gol pasıyla tamamlayan De Bruyne, Arsenal formasıyla 2002-03 sezonunda Thierry Henry'nin kırdığı ligin asist krallığı rekorunu egale etmişti.

29 yaşındaki De Bruyne, Vincent Kompany ve Eden Hazard'ın ardından son 9 sezonda bu ödülü kazanan 3. Belçikalı oyuncu oldu.

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