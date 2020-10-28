Başakşehir iyi oynadığı maçta PSG'ye 2-0 mağlup oldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimi Başakşehir, Fransız devi PSG'yi ağırladı. İlk 45 dakikasında PSG ile başa baş bir mücadele ortaya koyan Başakşehir, ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. PSG'nin golleri Moise Bioty Kean'den geldi.
Süper Lig'de şampiyon olarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılan Başakşehir, 2. maçında evinde PSG'yi ağırladı.
PSG KEAN İLE GÜLDÜ
Başakşehir iyi bir futbol sergilediği PSG karşısında, Moise Bioty Kean'i durduramadı. Moise Bioty Kean, 64 ve 79. dakikalarda Mbappe'nin asistlerini gole çevirerek, PSG'nin Başakşehir'i 2-0 mağlup etmesinde büyük rol oynadı.
Maçın ilk yarısında rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Medipol Başakşehir, girdiği pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.
PSG'de Neymar, 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorundan kaldı.
İkinci yarıda da üstün olan taraf yine temsilcimiz Başakşehir olurken beklenen gol bir türlü gelmedi.
İkinci yarıda etkinliğini arttıran deplasman ekibi PSG, 64 ve79. dakikalarda Moise Kean ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Medipol Başakşehir güçlü rakibine 2-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla PSG gruptaki ilk puanlarını alırken Medipol Başakşehir ise 2. maçından da puansız ayrıldı.
İŞTE İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, İrfan Can, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Crivelli
PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Kurzawa, Herrera, Di Maria, Florenzi, Moise Kean, Neymar, Mbappe
BAŞAKŞEHİR 4 OYUNCUSUNDAN YOKSUN
İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren; Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak dev mücadelenin kadrosunda yer almadı.
PSG'DE DE EKSİKLER VAR
Fransız ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde birçok oyuncunun sakatlığı sürüyor. PSG'de Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giymedi.