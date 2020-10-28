Başakşehir iyi oynadığı maçta PSG'ye 2-0 mağlup oldu

PSG'de Neymar, 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorundan kaldı.

İkinci yarıda da üstün olan taraf yine temsilcimiz Başakşehir olurken beklenen gol bir türlü gelmedi.

İkinci yarıda etkinliğini arttıran deplasman ekibi PSG, 64 ve79. dakikalarda Moise Kean ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Medipol Başakşehir güçlü rakibine 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla PSG gruptaki ilk puanlarını alırken Medipol Başakşehir ise 2. maçından da puansız ayrıldı.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, İrfan Can, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Crivelli

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Kurzawa, Herrera, Di Maria, Florenzi, Moise Kean, Neymar, Mbappe

BAŞAKŞEHİR 4 OYUNCUSUNDAN YOKSUN

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren; Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike, Fatih Terim Stadı'nda oynanacak dev mücadelenin kadrosunda yer almadı.

PSG'DE DE EKSİKLER VAR

Fransız ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde birçok oyuncunun sakatlığı sürüyor. PSG'de Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giymedi.