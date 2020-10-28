28 Ekim 2020, Çarşamba
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Barcelona'da geçici yönetim kurulu belli oldu

'nın kulübünde başkan ve yönetim kurulunun istifasının ardından seçime kadar görevde kalacak geçici yönetim kurulu belli oldu. Barcelona Kulübünde Ekonomi Komitesi'nin başkanı olan , geçici başkan olarak atandı.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Barcelona'da geçici yönetim kurulu belli oldu

Barcelona'da Ekonomi Komitesi Başkanı olarak görev yapan Carles Tusquets, geçici başkan olarak atandı.

Tusquets ve diğer yeni yönetim kurulu üyelerinin en fazla 3 ay görevde kalması öngörülürken, yönetmelik gereği kulübün rutin işleyişini garanti etmek ve başkanlık seçimine götürmekten başka yetkileri bulunmuyor.

Barcelona kulübünde tanınan biri olan Tusquets, 1978 yılında sadece 27 yaşındayken dönemin başkanı Jose Luis Nunez'in yönetim kuruluna girmiş ve maliye işlerinden sorumlu olmuştu.

Tusquets, kulübe ekonomik gelir sağlayan yeni kararlar alınmasına öncülük etmişti.

Barcelona'da son dönemlerde başta Lionel Messi olmak üzere takım içinde bazı futbolcuların eleştirdiği Josep Maria Bartomeu, kulüp üyelerinin yönetim kurulunu düşürmek için topladığı imzaların ardından yaşanan gelişmelerden dolayı dün yönetim kurulunun diğer üyeleriyle birlikte istifasını sunmuştu.

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