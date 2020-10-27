Galatasaray’da Terim'in ayrılığı an meselesiydi! İşte G.Saray'daki krizin detayları...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün gerçekleşen zirvede Fatih Terim'le bir araya geldi. Kısa süre sonra ortam gerildi. Tecrübeli hoca sinirlenip toplantıyı terk etti. Albayrak adeta peşinden koşup Terim'i sakinleştirdi. Yeniden toplantıya dönen Fatih Terim ile Başkan Cengiz arasında 'şimdilik' barış ilan edildi. Tecrübeli hoca, "Her şey yolunda" diye tweet atarak çok büyük endişe yaşayan taraftarların yüreğine su serpti.
Çok çalkantılı bir süreçten geçen Galatasaray'da dün uzun yıllar konuşulacak gelişmeler yaşandı. Son zamanlarda sürekli medya üzerinden birbirine mesaj gönderen Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim bir araya geldi.
Zirvenin 1. saatinin ardından ortam gerildi. Hatta ipler kopma noktasına geldi.
TERİM'İ GÜÇLÜKLE İKNA ETTİ
Cengiz'in sözlerine sinirlenen Fatih Terim toplantıyı terk etti. Abdurrahim Albayrak hemen tecrübeli hocanın arkasından gitti. Stattan ayrılmak üzere olan Terim'i zorlukla geri çevirdi.
İSTİFANIN EŞİĞİNE GELDİ
Ardından ikili Albayrak'ın odasına geçti. Çok sinirli olan Fatih Terim adeta istifanın eşiğine geldi. Albayrak'ın yaklaşık 20 dakika süren uzun uğraşları sonrası başarılı teknik adam sakinleşti.
TANSİYON DÜŞÜNCE TWEET ATTI
Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak bir kez daha Başkan Cengiz'in yanına geri döndü. Tansiyonun düşmesi sonrasında Terim, saat 16.55'te "Her şey yolunda" diye tweet attı.
ÇOK BÜYÜK ENDİŞE YAŞANDI
Tecrübeli hoca bu mesajıyla büyük endişe yaşayan taraftarların yüreğine su serpti. Terim ve Cengiz arasında 'şimdilik' barış sağlanırken, bu durumu ne kadar süreceği merak ediliyor.
DAKiKA DAKiKA KRiTiK ZiRVE
14.30 Uzun süre konuşulacak toplantı başladı.
15.50 Başkan Mustafa Cengiz'in çıkışı sonrası tansiyon yükseldi. Fatih Terim toplantıyı terk etti, ipler kopma noktasına geldi.
15.55 Fatih Terim bir yakınını arayarak, "Birazdan tweet atacağım" dedi.
16.00 Albayrak, tecrübeli hocayı zorlukla sakinleştirdi ve kendi odasında baş başa görüştü.
16.20 Terim sakinleşti ve Başkan Cengiz'in yanına yani toplantıya geri döndü.
16.55 Kopma noktasına gelen durum yeniden normale döndü. Terim "Her şey yolunda" diye tweet attı.
17.10 Zirve bitti. Terim ve Cengiz stattan ayrıldı.