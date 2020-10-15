15 Ekim 2020, Perşembe
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Süper Lig kulübünde koronavirüs şoku!

, 3 futbolcusunun daha Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece Erzurumspor maçı öncesi Hatayspor'da 6 futbolcunun COVID-19 test sonucu pozitif oldu.

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Giriş Tarihi: 15.10.2020
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Süper Lig kulübünde koronavirüs şoku!
Atakaş Hatayspor Kulübü, 3 futbolcusunun daha Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece Erzurumspor maçı öncesi Hatayspor'da 6 futbolcunun COVID-19 test sonucu pozitif oldu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur."

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