Burak Yılmaz Lille forması ile üst üste 4 lig maçında gol attı

Fransa 1'inci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8'inci hafta mücadelesinde Lille, deplasmanda Nice ile 1 - 1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekip, 49'uncu dakikada Dolberg ile öne geçerken, 58'inci dakikada Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golü beraberliği getirdi. Maçta başka gol olmayınca iki taraf da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Lille'de oynayan milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı 62'nci dakikada oyuna girdi.

Bu arada Burak Yılmaz da bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

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