26 Ekim 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun görevi resmen belli oluyor!

Sarı lacivertli kulüp 'nun kulüpteki resmi görevini 28 Ekim Çarşamba günü yapılacak basın toplantısında açıklayacak. Belözoğlu'nun görevinin açıklanacağı toplantı saat 14.00'te başlayacak.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun görevi resmen belli oluyor!

Fenerbahçe Kulübünde Emre Belözoğlu'nun yeni görevi, 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile teknik direktör Erol Bulut'un katılımıyla 28 Ekim Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenleneceği bildirildi.

KRİTİK TOPLANTI 14.00'TE

Emre Belözoğlu'nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantının saat 14.00'te, Erol Bulut'un basın toplantısının ise saat 16.00'da Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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