Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 yendi.

TRABZONSPOR HIZLI BAŞLADI

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Maça iyi başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor savunmasını geçemedi.

Kısa sürede maça ortak olan Trabzonspor, baskılarını artırdığı anlarda golü buldu. 23. dakikada gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Benik Afobe, bordo mavilileri Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.

İlk 45 dakikanın kalan dakikalarında tehlikeli olmaya devam eden Karadeniz Fırtınası, 2. golü bulmadı.

Devre arasına Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi.

KANARYA 2. YARIDA GÜLDÜ

Haftanın maçının ikinci yarısına golle başlayan Fenerbahçe oldu. Ev sahibi sarı lacivertliler, Serkan Asan'ın 51. dakikada kendi kalesine attığı skoru eşitledi.

Trabzonspor karşısında etkili futbolunu artıran Fenerbahçe öne geçmeyi de başardı. 1-1'in ardından umutlanan Fenerbahçe, 55. dakikada Valencia ile öne geçti.

VALENCİA SİFTAH YAPTI

Ev sahibi Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında Cisse ile 72. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Trabzonspor karşısında attı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia golle tanıştı.

LİGDE 94 KEZ KAPIŞTILAR

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 94 kez karşı karşıya geldi.



Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.



Fenerbahçe'nin ligdeki 123 golüne, Trabzonspor 95 golle cevap verdi.



Geçen sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. İkinci devredeki maçı ise Trabzonspor 2-1 kazandı.

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FENERBAHÇE, 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u uzun bir süredir mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla alan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı.