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Galatasaray'dan Fatih Terim'den açıklaması

Başkanı ve Teknik Direktör 'in toplantısının ardından "Fatih Terim bizim " açıklaması yapıldı.

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Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Galatasaray'dan Fatih Terim'den açıklaması

Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz'in bugün toplantı gerçekleştirdiği teknik direktör Fatih Terim ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan ve tecrübeli teknik adamın görselinin de yer aldığı paylaşımda, "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir." denildi.

Paylaşımda Fatih Terim'in hesabı da etiketlendi.

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