Çaykur Rizespor Sivasspor'u 2-0 yendi

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6.hafta maçında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maçın başında Fabricio Bainao ile öne geçen konuk ekip son anlarda Loic Remy'nin klas golü ile üç puanı almayı başardı.

Sivasspor ise bu sezon ikinci kez mağlup oldu.

GOL ERKEN GELDİ

3.dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Fabricio Baiano sert vurdu ve köşeden golü attı.

Çaykur Rizespor ilk yarıyı konuk ekip 1-0 önde kapattı.

90.dakikada savunmanın arkasına sarkan Loic Remy, bir çalımla hem kaleci hem de defans oyuncusundan sıyrılıp boş kaleye golü attı.

Mücadeleyi konuk ekip Ç. Rizespor, Sivasspor'u 2-0 yenmeyi başardı.