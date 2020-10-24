O takımda 34 kişi koronavirüse yakalandı: Maç ileri bir tarihe ertelendi
Son dakika haberi...Giresunspor, yarın Altay ile oynayacakları maçın Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Altayspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kulüpteki 34 kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Giresunspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yarın Altay ile oynayacakları maçın Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
GİRESUNSPOR'UN PAYLAŞIMI
Paylaşımda "Bu pazar oynayacağımız Altay maçımız rakip kulüpte çıkan covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
ALTAY'DA 34 KİŞİ POZİTİF!
Altay Kulübü yapılan koronavirüs testleri sonucunda 34 vakanın tespit edildiğini açıkladı.