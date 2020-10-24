O takımda 34 kişi koronavirüse yakalandı: Maç ileri bir tarihe ertelendi

Giresunspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yarın Altay ile oynayacakları maçın Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

GİRESUNSPOR'UN PAYLAŞIMI

Paylaşımda "Bu pazar oynayacağımız Altay maçımız rakip kulüpte çıkan covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

ALTAY'DA 34 KİŞİ POZİTİF!

Altay Kulübü yapılan koronavirüs testleri sonucunda 34 vakanın tespit edildiğini açıkladı.