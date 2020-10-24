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O takımda 34 kişi koronavirüse yakalandı: Maç ileri bir tarihe ertelendi

Son dakika haberi..., yarın ile oynayacakları maçın vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Altayspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kulüpteki 34 kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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O takımda 34 kişi koronavirüse yakalandı: Maç ileri bir tarihe ertelendi

Giresunspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yarın Altay ile oynayacakları maçın Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

GİRESUNSPOR'UN PAYLAŞIMI

Paylaşımda "Bu pazar oynayacağımız Altay maçımız rakip kulüpte çıkan covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

ALTAY'DA 34 KİŞİ POZİTİF!

Altay Kulübü yapılan koronavirüs testleri sonucunda 34 vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Başakşehir: 5 - Antalyaspor: 1 MAÇ SONUCU BAŞAKŞEHİR: 5 - ANTALYASPOR: 1 MAÇ SONUCU

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