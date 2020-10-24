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Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kafilesi belli oldu

Son dakika haberi... 'in 6. haftasında  deplasmanda  ile karşı karşıya gelecek. Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavililerin  kafilesi belli oldu. İşte Trabzonspor'un kadrosu...

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Giriş Tarihi: 24.10.2020
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Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavililerin İstanbul kafilesi belli oldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Buna göre kadromuz şu futbolcularımızdan oluşuyor

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

ATAKAN GÜNDÜZ

MAJID HOSSEINI

GASTON CAMPI

EDGAR IE

VITOR HUGO

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

MARLON XAVIER

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

FLAVIO DA SILVA

LEWIS BAKER

SAFA KINALI

AHMET CANBAZ

BİLAL BAŞACIKOĞLU

FOUSSENI DIABATE

ABDULKADİR ÖMÜR

YUSUF SARI

ANTHONY NWAKAEME

BENIK AFOBE

DJANINY SEMEDO

STIVEN PLAZA

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