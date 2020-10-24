Fatih Terim'den Falcao'nun gördüğü kırmızı karta tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakemlere tepki gösterdi.

"SAÇMA SAPAN KARTLAR"

Deneyimli Terim, Falcao'nun kırmızı kartı için, "Falcao hiç kırmızı kart görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani." şeklinde konuştu.

"GEÇEN HAFTA BİR ŞEY DEMEDİK!"

Geçen haftaki Alanyaspor maçında Etebo'nun kırmızı kart gördüğü pozisyona da değinen Terim, "Etebo'nun sarı kartları sarı kart olabilir ama Etebo'nun ikinci sarı kartından 2-3 saniye önce Alanyalı 9 numaralı oyuncunun Luyindama'ya arkadan darbesi var, Luyindama kendini atmadığı için ona bakılmadı, biz de bir şey demedik." dedi.