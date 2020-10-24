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Başakşehir - Antalyaspor CANLI ANLATIM

'in 6. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapmasına rağmen geçtiğimiz hafta 'u mağlup eden Başakşehir'de tek hedef galibiyet. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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Başakşehir - Antalyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 6. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. İlk 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u mağlup ederek seri yakalamak istiyor.

Fraport TV Antalyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 8 puan elde etti.

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut, İrfan, Deniz, Visca, Crivelli, Demba Ba.

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Nuri, Podolski, Orgill, Kudriashov, Amilton, Mert, Bünyamin, Veysel.

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