Leipzig - Başakşehir CANLI ANLATIM
Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Leipzig deplasmanına konuk oluyor. Temsilcimizde hedef mutlak Almanya deplasmanından puan çıkarmak. Leipzig - Başakşehir mücadelesini ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Almanya Bundesliga'nın güçlü ekibi RB Leipzig ile karşılaşacak. Kritik mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de olacak.
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RB LEIPZIG - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
RB Leipzig: Gulacsi, Angelino, Orban, Upamecano, Mukiele, Halstenberg, Nkunku, Olmo, Kampl, Fosberg, Poulsen.
Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Rafael, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.
LEIPZIG SADECE BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞTI
Bundesliga temsilcisi Lepizig'in bugüne kadar karşılaştığı tek Türk takımı Beşiktaş. İki takım, 20117-2018'de Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele ederken, siyah-beyazlılar, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Almanya'da 2-1 kazanarak rakibine puan şansı tanımamıştı.
LİGLERDE LEIPZIG İYİ DURUMDA
Başakşehir ve Leipzig'in liglerinde gösterdiği performansa baktığımızda ise Alman temsilcisi ön plana çıkıyor. Leipzig, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Medipol Başakşehir ise son şampiyon unvanını taşıdığı Süper Lig'e iyi başlayamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet sonucu 4 puanla 19. sırada yer alıyor.