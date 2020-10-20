Leipzig - Başakşehir CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Almanya Bundesliga'nın güçlü ekibi RB Leipzig ile karşılaşacak. Kritik mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de olacak.

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RB LEIPZIG - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Angelino, Orban, Upamecano, Mukiele, Halstenberg, Nkunku, Olmo, Kampl, Fosberg, Poulsen.

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Rafael, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.

LEIPZIG SADECE BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞTI

Bundesliga temsilcisi Lepizig'in bugüne kadar karşılaştığı tek Türk takımı Beşiktaş. İki takım, 20117-2018'de Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele ederken, siyah-beyazlılar, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Almanya'da 2-1 kazanarak rakibine puan şansı tanımamıştı.

LİGLERDE LEIPZIG İYİ DURUMDA

Başakşehir ve Leipzig'in liglerinde gösterdiği performansa baktığımızda ise Alman temsilcisi ön plana çıkıyor. Leipzig, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Medipol Başakşehir ise son şampiyon unvanını taşıdığı Süper Lig'e iyi başlayamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet sonucu 4 puanla 19. sırada yer alıyor.