BB Erzurumspor - Galatasaray CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 6. haftasında son haftalarda istediği sonuçları alamayan Galatasaray, BB Erzurumspor deplasmanına çıkıyor. Her iki takımda da hedef mutlak 3 puan. BB Erzurumspor - Galatasaray maçını ahaber.com.tr'den canlı anlatımla takip edebilirsiniz.
BB Erzurumspor ve Galatasaray kozlarını paylaşıyor. BB Erzurumspor - Galatasaray maçını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes..
Galatasaray ilk 11: Okan Omar Taylan Babel Falcao Belhanda (K) Ömer Luyindama Saracchi Marcao Emre Kılınç
BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY CANLI ANLATIM
FEGHOULI VE LINNES KADRODA YOK
Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kadrosunda Sofiane Feghouli ve Martin Linnes yer almıyor.
ETEBO CEZALI
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.
LUYINDAMA VE BELHANDA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Luyindama ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.
LİGDE İLK KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKACAK
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR İLE 3. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı..