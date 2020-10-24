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Barcelona 1-3 Real Madrid | El Clasico Madrid'in

Dünyanın en büyük derbilerinden biri olan 'da ile karşı karşıya geldi. Stadı'nda oynanan 6. hafta mücadelesini Real Madrid, Valverde, Ramos ve Modric'in golleriyle 3-1 kazandı.

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Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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Barcelona 1-3 Real Madrid | El Clasico Madrid'in

Dünyanın en büyük derbilerinden biri olan El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Nou Camp Stadı'nda oynanan 6. hafta mücadelesini Real Madrid, Valverde, Ramos ve Modric'in golleriyle 3-1 kazandı.

İspanya LaLiga'nın 6'ncı haftasında Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 5'inci dakikada Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçti.

8'inci dakikada Barcelona'nın genç yeteneği Fati attığı golle skora denge getirdi ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. Konuk ekip 63'üncü dakikada Serigo Ramos'un penaltıdan attığı golle bir kez daha öne geçti.

90'ıncı dakikada sahneye çıkan Luka Modric, attığı şık golle maçın skorunu belirledi: 1-3.

REAL LİDERLİĞE OTURDU
Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Real Madrid, maç fazlasıyla liderliğe otururken, Barcelona 7 puanda kaldı. Öte yandan Real Madrid, lig karşılaşmalarında rakibini 4 sene sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Eflatun-beyazlılar, ligde deplasmanda rakibini 2015-16 sezonunda mağlup etmeyi başarmıştı.

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