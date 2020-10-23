Son dakika | Trabzonspor'da bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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