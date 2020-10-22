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TFF'den koronavirüs açıklaması: İki hakemin testi pozitif

(), bir üst klasman ve bir klasman yardımcı hakemin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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TFF'den koronavirüs açıklaması: İki hakemin testi pozitif

TFF'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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