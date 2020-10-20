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Ankaragücü'nde 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika haberleri... MKE Kulübü, 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Ankaragücü'nde 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

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