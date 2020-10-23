RB Leipzig - Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta?
Bundesliga’da liderlik koltuğunun sahibi Leipzig, A Spor’da sahne almaya devam ediyor. Namağlup yoluna devam eden Nagelsmann’ın öğrencileri zirveyi bırakmak istemiyor.
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Alexander Sörloth'lu Leipzig çıkışa geçmek isteyen Guendouzi'li, Piatek'li Hertha Berlin'e konuk olacak…
RB Leipzig - Hertha Berlin maçı 24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 16.30'da naklen A Spor'da
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