23 Ekim 2020, Cuma
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RB Leipzig - Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta?

Bundesliga’da liderlik koltuğunun sahibi Leipzig, A Spor’da sahne almaya devam ediyor. Namağlup yoluna devam eden Nagelsmann’ın öğrencileri zirveyi bırakmak istemiyor.

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Giriş Tarihi: 23.10.2020
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RB Leipzig - Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta?

Alexander Sörloth'lu Leipzig çıkışa geçmek isteyen Guendouzi'li, Piatek'li Hertha Berlin'e konuk olacak…

RB Leipzig - Hertha Berlin maçı 24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 16.30'da naklen A Spor'da

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