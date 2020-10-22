Juventus'un Merih Demiral için istediği bedel belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Dinamo Kiev'i 2-0'la geçen Juventus'ta, oyuna 19. dakikada giren temsilcimiz Merih Demiral, karşılaşmada gösterdiği performansla gündeme oturmuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Juventus'un resmi sosyal medya hesaplarından 22 yaşındaki stoperle ilgili paylaşımlar yapılırken, siyah-beyazlı kulüp Demiral için "Duvar" ifadesini kullandı.

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yaz transfer döneminde Merih Demiral için de nabız yoklamış ve Çizme ekibine 35 milyon euro'luk bir teklif iletmesine rağmen renklerine bağlayamamıştı.

LEICESTER'IN ISRARI SÜRÜYOR!

İtalyan basınındaki haberlere göre; Leicester City, Merih Demiral'dan vazgeçmiş değil... Ada temsilcisinin genç stoper için devre arasında Juve'ye yeni bir teklif yapılacağı iddia edildi.

Tottenham, Manchester United ve Atletico Madrid'in de radarında olan Merih Demiral'ın 50-60 milyon euro'dan aşağı satılmayacağı belirtildi.