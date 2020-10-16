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Son dakika: Atakaş Hatayspor'da koronavirüs şoku! 11 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan...

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden 'da, 11 futbolcu, ve bir kulüp personelinin daha koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Son dakika: Atakaş Hatayspor'da koronavirüs şoku! 11 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan...

Atakaş Hatayspor'da korona virüs şoku yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan 2 test sonucunda 6 futbolcusunda korona virüs tespit edilen Hatayspor'da bugün sayı 19'a çıktı.

Bugün yapılan testler neticesinde 11 futbolcunun yanı sıra 1 kulüp personeli ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan'da da bulgular pozitif pozitif olarak saptandı.

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