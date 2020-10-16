Son dakika: Atakaş Hatayspor'da koronavirüs şoku! 11 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan...
Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da, 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin daha koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
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Atakaş Hatayspor'da korona virüs şoku yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde yapılan 2 test sonucunda 6 futbolcusunda korona virüs tespit edilen Hatayspor'da bugün sayı 19'a çıktı.
Bugün yapılan testler neticesinde 11 futbolcunun yanı sıra 1 kulüp personeli ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan'da da bulgular pozitif pozitif olarak saptandı.