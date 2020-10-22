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Karabağ UEFA Avrupa Ligi mücadelesini İstanbul'da oynayacak

Son dakika haberi... ekibi Karabağ, Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçlarını Başakşehir Stadyumu'nda oynayacak. UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan ekibi Karabağ’ın iç saha maçlarını Türkiye’de oynama isteğine UEFA’dan olumlu cevap geldi.

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Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Karabağ UEFA Avrupa Ligi mücadelesini İstanbul'da oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan ekibi Karabağ'ın iç saha maçlarını Türkiye'de oynama isteğine UEFA'dan olumlu cevap geldi. Karabağ, gruptaki ilk iç saha maçında 29 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. İç sahada oynanan diğer maçlar için henüz karar alınmazken, Azerbaycan ekibi kalan karşılaşmaları da Türkiye'de oynamak istiyor. Konuyla ilgili son kararı ise UEFA verecek.

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