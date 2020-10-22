Son dakika: PFDK Sumudica'nın cezasını açıkladı

PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 4 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı 4 maçtan men ve 33 bin TL para cezası verdi.

Kurul ayrıca, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz 2 ve rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Antalyasporlu Sidney Sam'i de 2 ile cezalandırdı.

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