16 Ekim 2020, Cuma
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Macron'dan Türkiye ve Karabağ açıklaması

'daki öncesi basına konuşan Emmanuel Macron, ve Karabağ'ın gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi. Macron yaptığı açıklamada, tartışamanın 'daki olaylar karşısındaki tutumları doğrultusunda olacağını ifade etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2020
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Macron'dan Türkiye ve Karabağ açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi öncesi basına yaptığı açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan görüşmelerde Türkiye ve Karabağ'ın da konuşulacağını ifade etti.

TÜRKİYE VE KARABAĞ KONUŞULACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek olan Avrupa Konseyi öncesi basına görüşmelerde değineceği konuları aktardı. Macron, görüşmelerde Türkiye ve Karabağ'ın da konuşulacağını ifade etti. "Türkiye'ye ve Karabağ'daki çatışmaya da değinme fırsatımız olacak" diyen Fransa Cumhurbaşkanı, "Burada daha fazlasını söylemek istemiyorum ama yarın ki tartışmalarımız şüphesiz son olaylar karşısında bizim sergilememiz gereken tutumu yansıtacak" dedi.

Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin zehirlenmesini de ele alacaklarını belirten Macron, suikast girişimini açıklığa kavuşturmayı sağlayan soruşturmayı Almanya ile birlikte başardıklarını ifade etti. Fransız Cumhurbaşkanı, "Biz Avrupalılar olarak kimyasal silahlara karşı mücadeleye bağlıyız ve Almanya ile işbirliği içindeyiz, bu konuda cezai yaptırım talep edeceğiz. Rusya bizim komşumuz, ancak özellikle kimyasal silahlar söz konusu olduğunda teslim olamayız, ilkelerimizden vazgeçemeyiz" diye konuştu.

GÜNDEMLER ARASINDA KORONA DA VAR

Avrupa'da artmakta olan Covid-19 salgını hakkında konuşulacağını da ifade eden Macron, "Dün Fransa için bir dizi karar açıkladım, ancak Avrupa'da bu ikinci dalgada için daha iyi koordine olduğumuz için kendimizi tebrik edebiliriz. Bu hafta Avrupa'nın daha iyi işlemesi ve ilerlemesi için yeni ortak bir harita, ortak kurallar ve kriterleri kararlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

GÖZLER BREXIT DEĞERLENDİRMESİNDE

İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit konusunun da ele alınacağını aktaran Fransa Cumhurbaşkanı, "Tartışılması gereken noktaları ve bugün henüz çözüm bulunmayan noktaları biliyoruz. Brexit'i biz seçmedik, bu İngiliz halkının tercihi ve bu nedenle balıkçılarımızın İngiliz sularına erişimini koruyacağız. Balıkçılarımız için iyi bir uzlaşmaya varmamız gerekiyor. Fransa da dahil olmak üzere endişe duyan Avrupa için bu önemli bir konu" dedi.

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