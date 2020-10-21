Fenerbahçeli Samatta'nın paylaşımı olay oldu

Fenerbahçe'nin kuşkusuz bu sezon en çarpıcı transferlerinden biri Samatta...

Yıldız futbolcu istekli oyun yapısı ve renkli kişiliği ile taraftarını şimdiden etkilemeyi başardı.

Yıldız futbolcu Instagram hesabından antrenman görüntüsünü paylaşarak dikkat çeken bir not yazdı.

"BANA TÜRKÇE İSİM VERİN"

Yıldız futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlardan kendilerine Türkçe bir isim vermelerini istedi.

Samatta'nın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.