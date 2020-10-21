Son dakika | Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu
Son dakika haberi...Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Pazar günü İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
23 EKİM CUMA
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Burak Şeker
24 EKİM CUMARTESİ
13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor (ERTELENDİ)
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 BB Erzurumspor - Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 M. Başakşehir - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık
25 EKİM PAZAR
13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya
16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
26 EKİM PAZARTESİ
20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
20.00 DG Sivasspor - Ç. Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
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