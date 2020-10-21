Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den maçlar için seyirci talebi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ile gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, tribünlere seyirci alımı ve beIN Sports'la aralarında yaşanan sorunlarla ilgili flaş ifadeler kullandı.

SEYİRCİ AÇIKLAMASI

Süper Lig'de sadece localara seyirci alınmasının kulüpler için yeterli olmadığını belirten Özdemir, "Localarda taraftar almaya başladık ancak bu yeterli değil. TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık." dedi.

Türk futbolunun ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini de vurgulayan TFF Başkanı, Kulüplerimiz pandemi sonrası çok ciddi bir dönemden geçiyorlar. Kulüpler Birliği ve TFF olarak ortak çalışma yaparak spor yasasına dair bazı madde değişikliği yapılmasını istemekteyiz." ifadesini kullandı.

YAYINCI KURULUŞA İHTARNAME!

Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'la da aralarındaki sorunu çözemediklerini belirti ve şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef şu ana kadar beIN Sports ile anlaşmaya varamadık. beIN Sports'un TFF ile yapmış olduğu sözleşmenin tüm maddelerine uymasını bekliyoruz. Bununla ilgili ihtarnameyi de TFF göndermiş bulunmaktadır."

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)