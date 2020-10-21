Bayern Münih'in yıldızı Gnabry koronavirüse yakalandı

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını, futbolu da vurmaya devam ediyor. Son olarak Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, yıldız futbolcusu Serge Gnabry'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, Alman kanat oyuncusunun kişisel karantinaya alındığı ifade edildi.