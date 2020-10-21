21 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Bayern Münih'in yıldızı Gnabry koronavirüse yakalandı

Bayern Münih'in yıldızı Gnabry koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri... Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü salgını, futbolu da vurmaya devam ediyor. Son olarak  devi , yıldız futbolcusu 'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.10.2020
ABONE OL
Bayern Münih'in yıldızı Gnabry koronavirüse yakalandı

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını, futbolu da vurmaya devam ediyor. Son olarak Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, yıldız futbolcusu Serge Gnabry'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, Alman kanat oyuncusunun kişisel karantinaya alındığı ifade edildi.

Son dakika haberi | Bayern Münih Choupo-Motingi transfer etti SON DAKİKA HABERİ | BAYERN MÜNİH CHOUPO-MOTİNG'İ TRANSFER ETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA