Trabzonspor - Başakşehir (CANLI ANLATIM)

İlk 4 haftada ve Erzurumspor ile oynanan hazırlık maçında yapılan eksikleri gidermek için milli arada yoğun şekilde çalışan bordo-mavililer, Başakşehir'i yenerek yeni bir sayfa açma adına tüm hazırlıklarını yapmış durumda.



İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Vitor Hugo, Edgar Le, Pereira, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba

TRABZONSPOR YAKLAŞTI BAŞAKŞEHİR ATTI

Bordo mavililer yeni transfer Lewis Baker'in ceza saha dışında sert şutunda gole yaklaştı ancak top az farkla auta çıktı.

Ataklarını sıklaştıran Trabzonspor bu kez Sefa ile yokladı. Afobe'nin ceza sahası içinde kafa ile indirdiği topa gelişine vuran Sefa Kınalı'nın şutunu kaleci Mert, kornere çıkardı.

32. dakikada İrfan Can Kahveci rakiplerinden sıyrılarak ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Topu tekrar önün alan Kahveci düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu ağlarla buluşturdu. 0-1

FIRTINA EVİNDE ÖNDE

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.

TRABZON 9-7 ÖNDE

Fırtına ile Başakşehir, bugün ligde 25. kez karşı karşıya gelecek. 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul BB ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi söz konusu periyotta 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.