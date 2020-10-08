Rusya-Türkiye maçının biletleri satışta
Türkiye'nin Moskova'da Rusya ile karşı karşıya geleceği UEFA Ulusal Ligi mücadelesinin biletleri satışa çıktı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftara bilet satışı yapılacak.
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Rusya ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Ulusal Ligi futbol karşılaşması seyircili oynanacak. Moskova VTB Arena Dinamo Stadı'nda 11 Ekim'de oynanacak karşılaşma için biletler satışa çıktı.
İŞTE BİLET FİYATLARI
Mücadelenin bilet fiyatları 1000 ruble ile 4000 ruble (100 TL ile 400 TL) arasında değişiyor.
Karşılaşmaya UEFA'nın belirlediği stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak.
Stadyumdaki seyircilerin sosyal mesafeyi korumaları, maske ve eldiven takmaları gerektiği de hatırlatıldı.