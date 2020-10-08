Euroleague'de Türk gecesi! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı canlı izleme yolları! Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı canlı izleme yolları! Euroleague'de temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Gecenin en önemli karşılaşması olarak gösterilen müsabakada, hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Fenerbahçe yeni koçuyla karşılaşmaya çıkarken, Anadolu Efes Ergin Ataman önderliğinde geceye hazırlanıyor. İşte, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda? Merak edilen detaylar haberimizde...
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı canlı izleme yolları neler? Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Euroleague'de Türk gecesi nefesleri kesecek. Anadolu Efes ile Fenerbahçe bugün saat 20:30'da karşılaşıyor. Fenerbahçe yeni koçuyla karşılaşmaya çıkarken, Anadolu Efes Ergin Ataman önderliğinde geceye hazırlanıyor. İşte, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda? Merak edilen detaylar haberimizde...
ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 8 Ekim Perşembe akşamı saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports HD3'den canlı olarak yayınlanacak.
EUROLEAGUE'DE 15. RANDEVU
THY Euroleague'in ikinci hafta Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes ile Fenerbahçe yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Euroleague'de sezona iyi başlayan sarı-lacivertliler ilk haftada evinde Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 77-63 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar ise sahasında Rus temsilcisi Zenit'e 73-69'luk skorla yenildi. İki takım ayrıca Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadıkları iki müsabakadan da galip ayrıldı.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Euroleague'de bugüne kadar 14 kez karşılaştı. Söz konusu mücadelelerde Fener 10 kez parkeden galip ayrılırken, Efes ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Euroleague'de oynadıkları tek müsabakayı Efes deplasmanda 81-73'lük skorla kazanmıştı.
ANADOLU EFES'İN 688. MAÇI
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 688. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 687 müsabakada 388 galibiyet ve 299 yenilgi yaşadı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 440. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 439 mücadelede 231 galibiyet ve 208 yenilgi yaşadı.
FENERBAHÇE BEKO'NUN 539. MAÇI
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 539. maçına Anadolu Efes karşısında çıkacak.
Igor Kokoskov yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 538 karşılaşmanın 309'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.
Avrupa Ligi'nde ise 336 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 198 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.