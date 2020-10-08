Anadolu Efes ile Fenerbahçe Euroleague'de bugüne kadar 14 kez karşılaştı. Söz konusu mücadelelerde Fener 10 kez parkeden galip ayrılırken, Efes ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Euroleague'de oynadıkları tek müsabakayı Efes deplasmanda 81-73'lük skorla kazanmıştı.

ANADOLU EFES'İN 688. MAÇI

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 688. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 687 müsabakada 388 galibiyet ve 299 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 440. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 439 mücadelede 231 galibiyet ve 208 yenilgi yaşadı.