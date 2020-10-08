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FIBA'dan maçlar hakkında flaş Türkiye kararı! Maçlar nerede oynanacak?

Son dakika haberleri... , erkekler ve kadınlarda fanus düzeninde oynanacak 'nin kasım ayı maçlarının 'de oynanmasına karar verdi.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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FIBA'dan maçlar hakkında flaş Türkiye kararı! Maçlar nerede oynanacak?

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı gruplarda Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı maçlarına Türkiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, FIBA Avrupa Yönetim Kurulunun toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin fanus sisteminde oynanmasına karar verildi.

Alınan kararla birlikte, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı grupların kasım ayı maçlarının İstanbul'da gerçekleştirileceği aktarıldı.

13-16 KASIM PROGRAMI

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı E Grubu'nda 13-16 Kasım'da Türkiye'de oynanacak maçlar şöyle:

Türkiye-Arnavutluk

Litvanya-Sırbistan

Türkiye-Sırbistan

Arnavutluk-Litvanya

26-29 KASIM PROGRAMI

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda 26-29 Kasım'da Türkiye'de yapılacak maçlar ise şu şekilde:

Türkiye-Hırvatistan

Hollanda-İsveç

İsveç-Hollanda

Türkiye-Hollanda

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