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Son dakika: Türkiye Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi

Son dakika haberleri.. Altı yarı finalinde , Sırbistan'ı 3-1 yenerek namağlup finale yükseldi. Türkiye finalde Rusya ile İtalya arasındaki yarı final maçının galibiyle oynayacak.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: Türkiye Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

3-1 MAĞLUP ETTİLER

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1 mağlup etti.

1. Grup'taki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan milliler, Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıktı.

RUSYA-İTALYA MAÇINI BEKLİYORLAR

Türkiye, yarın TSİ 20.00'de Rusya ile İtalya arasındaki yarı final maçının kazananı ile şampiyonluk maçına çıkacak. Sırbistan ise aynı karşılaşmanın kaybedeni ile üçüncülük maçı oynayacak.

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