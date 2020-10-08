Son dakika: Türkiye Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi
Son dakika haberleri.. 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek namağlup finale yükseldi. Türkiye finalde Rusya ile İtalya arasındaki yarı final maçının galibiyle oynayacak.
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17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.
3-1 MAĞLUP ETTİLER
SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1 mağlup etti.
1. Grup'taki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan milliler, Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıktı.
RUSYA-İTALYA MAÇINI BEKLİYORLAR
Türkiye, yarın TSİ 20.00'de Rusya ile İtalya arasındaki yarı final maçının kazananı ile şampiyonluk maçına çıkacak. Sırbistan ise aynı karşılaşmanın kaybedeni ile üçüncülük maçı oynayacak.