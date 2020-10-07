07 Ekim 2020, Çarşamba
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Antalyaspor'un Azerbaycanlı oyuncusuna Yunanistan vize vermiyor!

Son dakika haberi... 'ın 'da yaptığı işgale tepkiler sürerken, bir sportif müsabakada Azerbaycanlı sporcuya engel çıkarttı. EHF 'nda mücadele eden  Hentbol Takımı, ikinci turda Yunan ekibi AC  Takımı ile 14 veya 15 Kasım'da karşı karşıya gelecek.

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Giriş Tarihi: 07.10.2020
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Antalyaspor'un Azerbaycanlı oyuncusuna Yunanistan vize vermiyor!

Antalyaspor Kulübü'nden alınan bilgiye göre; Yunan makamları, 35 yaşındaki Azerbaycanlı oyuncu Oleg Georgiyevski için yapılan vize talebine olumsuz yanıt verdi.

Antalyaspor Kulübü'nden edinilen bilgiye göre; Yunan makamları, kırmızı beyazlı takımın 35 yaşındaki Azerbaycanlı oyun kurucusuna vize engeli çıkarttı. Yunanistan, Oleg Georgiyevski için yapılan vize talebine olumsuz yanıt verdi.

RÖVANŞ 21 KASIM'DA ANTALYA'DA

Yunan makamlarının bu tavrına tepki gösteren Antalyaspor, sıkıntını aşılması için çalışmalarını sürdürüyor. Antalyaspor, 14 Kasım veya 15 Kasım'da Yunanistan'ın Argos şehrinde karşılaşacağı AC Diomidis Argous'u 21 Kasım'da rövanşta ağırlayacak. Erkekler Süper Ligi'nde iki maça çıkan Antalyaspor, puan alamadı.

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