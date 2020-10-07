Antalyaspor'un Azerbaycanlı oyuncusuna Yunanistan vize vermiyor!

Antalyaspor Kulübü'nden alınan bilgiye göre; Yunan makamları, 35 yaşındaki Azerbaycanlı oyuncu Oleg Georgiyevski için yapılan vize talebine olumsuz yanıt verdi.

Antalyaspor Kulübü'nden edinilen bilgiye göre; Yunan makamları, kırmızı beyazlı takımın 35 yaşındaki Azerbaycanlı oyun kurucusuna vize engeli çıkarttı. Yunanistan, Oleg Georgiyevski için yapılan vize talebine olumsuz yanıt verdi.

RÖVANŞ 21 KASIM'DA ANTALYA'DA

Yunan makamlarının bu tavrına tepki gösteren Antalyaspor, sıkıntını aşılması için çalışmalarını sürdürüyor. Antalyaspor, 14 Kasım veya 15 Kasım'da Yunanistan'ın Argos şehrinde karşılaşacağı AC Diomidis Argous'u 21 Kasım'da rövanşta ağırlayacak. Erkekler Süper Ligi'nde iki maça çıkan Antalyaspor, puan alamadı.