07 Ekim 2020, Çarşamba
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Azerbaycan hızla ilerleyince Paşinyan soluğu cephede aldı! Gerçek yüzlerinden okunuyor

Son dakika haberi... 'ın 'daki sivilleri kalleşçe vurmasının ardından Gardaş'ın karşı saldırıları başarılı bir şekilde sürüyor. Azerbaycan ordusunun her geçen gün ilerlemesinin ardından büyük hezimet yaşayan Ermeni birlikleri mevzileri terk etmeye devam ediyor. Paşinyan 'daki mağlubiyet sonucunda soluğu cephede aldı. Paşinyan ve etrafındaki askerlerin büyük bir hüzün içinde oldukları görüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2020
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Azerbaycan hızla ilerleyince Paşinyan soluğu cephede aldı! Gerçek yüzlerinden okunuyor

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri kalleşçe vurmasının ardından Gardaş'ın karşı saldırıları başarılı bir şekilde sürüyor.

Azerbaycan ordusunun her geçen gün ilerlemesinin ardından büyük hezimet yaşayan Ermeni birlikleri mevzileri terk etmeye devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Dağlık Karabağ'daki mağlubiyet sonucunda soluğu cephede aldı.

Paşinyan ve etrafındaki askerlerin büyük bir hüzün içinde oldukları görüldü.

YÜZLERİNDEN DÜŞEN BİN PARÇA
Paşinyan'ın sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan ve komuta merkezindeki komutanlara birifing verdiği anlar paylaşılırken, yüzlerin asık olması dikkat çekti.

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