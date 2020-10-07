Fenerbahçe uzun süredir peşindeydi! İşte yeni takımı

Porto, Malang Sarr'ı Chelsea'den kiraladığını duyurdu. Porto, Chelsea forması giyen Malang Sarr'ı sezon sonuna kadar kiraladı. 21 yaşındaki stoper yaz transfer sezonu boyunca Fenerbahçe'nin de hedefleri arasındaydı ancak, Fransız futbolcu Chelsea'de karar kılmıştı.

Beklendiği üzere genç stoper Chelsea tarafından tecrübe kazanması amacıyla kiralandı. Kiralama seçenekleri arasında bir dönem yine Fenerbahçe vardı.

Sarr'ın Chelsea'yle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.