03 Ekim 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Arjantinli yıldız Diego Perotti, Süper Lig'in 4. haftasındaki Fatih Karagümrük maçını Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda tribünden takip etti.

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Giriş Tarihi: 03.10.2020
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti Kadıköy'de

Fenerbahçe bugün yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki Arjantinli yıldız Diego Perotti'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirmişti.

FENERBAHÇE'DEN KAP'A TRANSFER AÇIKLAMASI

Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Diego Perotti böyle görüntülendi:

Fenerbahçeden KAPa yeni transfer açıklaması | Diego Perotti sarı lacivertlilerde... FENERBAHÇE'DEN KAP'A YENİ TRANSFER AÇIKLAMASI | DİEGO PEROTTİ SARI LACİVERTLİLERDE...

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