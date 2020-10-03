Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti Kadıköy'de
Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Arjantinli yıldız Diego Perotti, Süper Lig'in 4. haftasındaki Fatih Karagümrük maçını Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda tribünden takip etti.
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Fenerbahçe bugün yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki Arjantinli yıldız Diego Perotti'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirmişti.
FENERBAHÇE'DEN KAP'A TRANSFER AÇIKLAMASI
Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir.
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Diego Perotti böyle görüntülendi: