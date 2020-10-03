03 Ekim 2020, Cumartesi
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Fenerbahçeli Samatta siftahı ilk şutuyla yaptı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe’nin ekibi ’dan transfer ettiği Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta, kaleyi bulan ilk şutunda golünü attı.

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Giriş Tarihi: 03.10.2020
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Fenerbahçeli Samatta siftahı ilk şutuyla yaptı

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde forma giydiği 24 dakikada kaleye isabetli şut çekemeyen Samatta, Fatih Karagümrük müsabakasında attığı ilk isabetli şutta golü buldu. 24. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa hareketlenen Tanzanyalı futbolcu, yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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