Fenerbahçeli Samatta siftahı ilk şutuyla yaptı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’dan transfer ettiği Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta, kaleyi bulan ilk şutunda golünü attı.
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Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde forma giydiği 24 dakikada kaleye isabetli şut çekemeyen Samatta, Fatih Karagümrük müsabakasında attığı ilk isabetli şutta golü buldu. 24. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa hareketlenen Tanzanyalı futbolcu, yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.