03 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberleri... (Serie A) ekibi 'de forma giyen , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Makedon futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.10.2020
ABONE OL
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Takımın geri kalanına yapılan testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

Napoli'nin geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, bu sezon Serie A'da 2 maçta forma giyip 1 gol attı.

Papiss Cisse İstanbulda! Fenerbahçe ile anlaştı mı? PAPİSS CİSSE İSTANBUL'DA! FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA