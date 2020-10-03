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Fenerbahçe'den KAP'a yeni transfer açıklaması | Diego Perotti sarı lacivertlilerde...

'e şampiyonluk parolası ile başlayan transferde hız kesmiyor. Sarı laciverli ekip ile görüşmelere başladığını resmen 'a açıkladı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Fenerbahçe'den KAP'a yeni transfer açıklaması | Diego Perotti sarı lacivertlilerde...

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'den bir son dakika transfer haberi daha geldi. Sarı lacivertli ekip yeni transferi Diego Perotti'nin İstanbul'a geldiğini duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN KAP'A TRANSFER AÇIKLAMASI

Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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