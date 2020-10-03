Fenerbahçe'den KAP'a yeni transfer açıklaması | Diego Perotti sarı lacivertlilerde...
Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı laciverli ekip Diego Perotti ile görüşmelere başladığını resmen KAP'a açıkladı. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...
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Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'den bir son dakika transfer haberi daha geldi. Sarı lacivertli ekip yeni transferi Diego Perotti'nin İstanbul'a geldiğini duyurdu.
FENERBAHÇE'DEN KAP'A TRANSFER AÇIKLAMASI
Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir.
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