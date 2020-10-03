Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Semedo açıklaması: Büyük ölçüde anlaştık

"Sörloth'un gelişimi Trabzonspor'a değer katmıştır"

Başkan Ağaoğlu, Alman ekibi RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Sörloth'la Şampiyonlar Ligi kurası çekildikten sonra konuştum, sen İstanbul'u seversin dedim. O da İstanbul'a gelmem için bir fırsat daha doğdu dedi. Kendisiyle sürekli konuşuyoruz. En büyük temennim daha ileri gitmesi. O yeteneği o kapasitesi ve profesyonelliği olan bir futbolcu. Sörloth, Championship'e gitmek üzereyken bizim kiraladığımız, geliştirdiğimiz ve Avrupa'nın son yıllarda çıkış yapan kulüplerinden birine gönderdiğimiz bir oyuncu. Bugün Leipzig, Tottenham, Crystal Palace başkanına kadar defalarca kulübümüzü aramaları ve Sörloth'un yapmış olduğu gelişimin ciddi bir şekilde Avrupa'nın büyük takımları, ligleri tarafından takip edilmesi Trabzonspor'un marka değerine değer katmıştır. Bunu ile farklı şekilde yorumlayıp eleştiri konusu yapmak isteyenler var. Trabzonspor kulübü doğru yoldadır, ekonomisini sağlam temeller üzerine oturtmuştur. 185 milyon avroluk bir borcunu 90-95 milyon Euro seviyelerine indirmiştir. Takım iki senedir zirve mücadelesi veriyor ve vermeye devam edecektir."



