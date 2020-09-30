Papiss Cisse İstanbul'da! Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Senegalli santrfor Papiss Cisse, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 35 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçeli yetkililerle görüşeceğini belirterek, "Her şey yarın belli olacak. Eski takımım Aytemiz Alanyaspor'da çalıştığım Erol Bulut'la telefonda görüştüm. Umarım yarın prosedürlerin ardından imzalar atılır." şeklinde konuştu.

Senegalli santrfor, geçen sezon Süper Lig'de 32 maçta 22 gol atarken, Türkiye Kupası'ndaki 6 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırdı.

"EROL BULUT İLE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTERİM..."

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya 17.5 milyon euro'ya satan sarı-lacivertli takım, Aston Villa'dan Samatta'yı kadrosuna katmıştı. Bir golcü daha almak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Pappis Cisse'yi İstanbul'a davet etmişti.

Kanarya ile görüşmek için İstanbul'a gelen Cisse, transferine dair ilk kez konuştu. Sarı-lacivertli ekiple görüşmeye geldiğini ifade eden Cisse, "Fenerbahçe ile görüşmeye geldim, Erol Bulut ile çalışmayı çok isterim ama şu an bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.