04 Ekim 2020, Pazar
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Trabzonspor'un yeni transferi Hugo yola çıktı

'un savunma hattını güçlendirmek için anlaştığı yeni transferi 29 yaşındaki Vito Hugo, ülkesi Brezilya'dan Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020
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Trabzonspor'un yeni transferi Hugo yola çıktı

Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Trabzonspor stoper transferine nokta koymak üzere.

Büyük oranda anlaşma sağlanan Palmerias'ın stoperi Vitor Hugo, Brezilya'dan Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

İstanbul'a gelecek olan Hugo'nun yarın akşam saatlerinde de Trabzon'a getirileceği bildirildi.

29 yaşındaki stoperle son görüşmelerin ardından yarın transferin tamamlanması bekleniyor.

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