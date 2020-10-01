İKİ TAKIM DA SEZONA İYİ BAŞLADI

Galatasaray ile Rangers, 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Geçen sezon koronavirüs salgını sonrasında devam eden Süper Lig'i istediği gibi bitiremeyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon farklı bir görüntü çiziyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i ise 2-0 mağlup ederken, derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1, üçüncü eleme turunda de Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yendi.

Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Ünlü eski İngiliz futbolcu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers da sezona iyi bir giriş yaptı. Dokuzuncu haftası geride kalan İskoçya Ligi'nde 7 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ve yenilgi yüzü görmeyen Glasgow temsilcisi, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 2 maçı da kazanan Rangers, 9 gol atarken kalesini de gole kapattı.