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Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier ile ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi... 'ın 'dan kadrosuna kattığı  bu akşam 'da olacağı duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier ile ilgili flaş gelişme

Siyah beyazlı takım sağ bek arayışlarında mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş'ın Potekiz ekibi Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Valentin Rosier bugün 23:30'da İstanbul'da olacağı açıklandı.

VALENTIN ROSIER KİMDİR?
Futbola ülkesinin takımlarından Rodez'de başlayan 1996 doğumlu Rosier 2016'da Dijon'a, oradan da 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Sporting'e transfer oldu. 77 maça çıkan ve 7 asist kaydeden Rosier'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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