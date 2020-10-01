Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier ile ilgili flaş gelişme
Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Valentin Rosier bu akşam İstanbul'da olacağı duyuruldu.
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VALENTIN ROSIER KİMDİR?
Siyah beyazlı takım sağ bek arayışlarında mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş'ın Potekiz ekibi Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Valentin Rosier bugün 23:30'da İstanbul'da olacağı açıklandı.
VALENTIN ROSIER KİMDİR?
Futbola ülkesinin takımlarından Rodez'de başlayan 1996 doğumlu Rosier 2016'da Dijon'a, oradan da 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Sporting'e transfer oldu. 77 maça çıkan ve 7 asist kaydeden Rosier'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.