01 Ekim 2020, Perşembe
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TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Süper Lig'de 3. haftanın sona ermesiyle Kurulu alınan yeni kararları açıkladı. Yapılan açıklamada, Kaan Şanlıkan ile Ozan Katrancı'nın cezalarını indirdi.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020
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TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Denizlispor Kulübü yöneticileri Kaan Şanlıkan ile Ozan Katrancı'nın cezalarını indirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Denizlispor Kulübü yöneticilerinden Kaan Şanlıkan'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti cezasını 15 güne indirirken, 35 bin lira para cezasını da 17 bin 500 liraya düşürdü.

Kurul, Ozan Katrancı'nın 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezasını da aynı şekilde değiştirdi.

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